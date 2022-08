Maailma kolmas reket pidi USA lahtistel kohvrid pakkima

Sakkari jaoks oli tegemist valusa tagasilöögiga ka maailma edetabelis. Jõudis ju kreeklanna mullu USA lahtistel koguni poolfinaali ning seetõttu kaotas ta WTA edetabelis 710 punkti. Virtuaalselt langes ta viiendale positsioonile, ent turniiri lõpuks muutub see koht suure tõenäosusega veelgi kehvemaks.

Asetatud mängijate jaoks pole USA lahtised alanud just kõige kergemalt. Kui avaringis pidi 32 asetatud mängijast reketid pakkima koguni seitse, siis Sakkari langemisega on see arv tõusnud kaheksa peale.