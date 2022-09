Hyundai tiimipealik pakatab Kreeka ralli eel enesekindlusest

«Kuna läheme Kreekasse kahe järjestikuse võidu pealt Soomes ja Belgias, oleme enesekindlad, et suudame ka siit hea tulemuse saavutada,» alustas pärast Andrea Adamo lahkumist tiimijuhi ülesandeid täitev prantslane.

«Need etteasted [Soomes ja Belgias] on näidanud, et Hyundai i20 N Rally1 auto on võimeline triumfeerima igal pinnasel, mis tähendab, et jätkame võidu nimel surumist igal rallil,» jätkas Moncet bravuurikalt, kuid tõmbas seejärel veidi mõttelist käsipidurit.

«Mõistagi ei tohi me üleolevaks muutuda, kuna konkurents on väga tugev ja WRCs võib kõike juhtuda. Akropolises on see tõdemus aga erakordselt tõene, kuna tegemist on ühe nõudlikuma ralliga meie kalendris. Seda nii autode kui ka sõitjate jaoks,» lausus ta Hyundai meeskonna pressiteenistusele.

«Meie eesmärk on seega probleeme vältida ja olla viimaste katsete eel olukorras, kus meil on võimalik parimate kohtade pärast võidelda. Meil on [Akropolises] kasutada suurepärased sõitjad, kellesse me usume ja loodetavasti muudavad nad järjekordse nädalavahetuse meeskonna jaoks positiivseks,» asetas tiimipealik Tänaku, Thierry Neuville'i ja Dani Sordo õlgadele väikese koorma.