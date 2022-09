Eesti karditalent sihib algaval MMil poodiumikohta

Markus Kajak Foto: LRN Photo

«Treeningpäevad on siiani kulgenud töiselt. Oleme tiimiga teinud kõvasti tööd teinud, leidmaks ideaalseid seadistusi,» ütles Kajak neljapäeva õhtul pärast vabatreeninguid. «Võistlus tuleb tervikuna üsnagi huvitav, sest kvalifikatsiooni, seitsme eelsõidu ja Super Heati peale on ainult poolteist jooksu rehve kasutada. On selge, et kvalifikatsioonis tuleb kiirust näidata, et stardipositsioon oleks võimalikult ees. Pärast tuleb aga eelsõitudes targalt sõita, et rehv püsiks lõpuni värske.»

Eesmärgiks pole Eesti viimase kümnendi säravaimal tähel aga ei vähemat kui poodiumikoht. «Nagu pärast Cremonas sõidetud Euroopa meistrivõistluste viimast etappi öeldud sai, on MM-il eesmärgiks poodiumikoht. Teame tiimiga, et oleme selleks võimelised. Kuid nagu tippspordis ikka, peab iga viimne kui detail tulemuse saavutamiseks õnnestuma. Loomulikult teeme omalt poolt selleks kõik, et jõuda pühapäevaks välja poodiumile,» ütles Kajak lõpetuseks.

Leedmaa: ajasõit saab olema äärmiselt oluline

Mitmekordse kardispordi Eesti meistri Siim Leedmaa jaoks on tegemist teise osalemisega MM-l. Aastaid Eesti parimate sekka kuulunud ja läinud aastal Rootsis Kristianstadis oma MM-i debüüdi teinud Leedmaa panustab sarnaselt Kajakule ajasõidule.

«Trennipäevad on näidanud, et KZ2-klassi 126 sõitja konkurentsis loeb iga sajandik, eriti just ajasõidus. Seetõttu oleme trennide jooksul eriti palju rõhku pannud just ajasõidu simulatsioonidele ning loodan homme panna enda poolt kokku parima ringiaja, mis võimalik,» ütles Leedmaa pärast neljapäevaseid vabatreeninguid.

Siim Leedmaa Foto: LRN Photo