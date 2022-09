Hamilton avaldas F1 tuleviku kohta ootamatu ennustuse

Hamilton andis BBC-le intervjuu, kus mainis, et F1 ootab ilmselt Red Bulli ajastu, mille lõppu pole vähemalt hetkel küll näha. Läbi aegade üheks paremaks sõitjaks peetav Hamilton hindas, et Red Bulli võib oodata Mercedesele sarnane edulugu. Mäletatavasti on Mercedes võitnud kaheksa järjestikulist meeskondlikku MM-tiitlit ning seitse sõitjate võidutrofeed.