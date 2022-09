OTSEBLOGI ⟩ Jüri Vips alustab sprindisõitu esikolmikust

Vips pidi ajasõidus leppima kaheksanda kohaga. Ta kaotas Drugovichile lõpuks 0,730 sekundiga, ent viies koht jäi vaid 0,2 sekundi kaugusele. Siiski on vähemalt positiivne see, et sprindivõistluses starditakse pööratult ehk Vips läheb võistlustulle kolmandana. See annab hea võimaluse taas poodiumi nimel heidelda.