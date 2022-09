OTSEBLOGI ⟩ Korvpalli EMi võtmemäng: Eesti vajab Ukraina vastu võitu. Jõesaar rivis!

«Keskendun vaid asjadele, mida saan kontrollida. Täiesti vale oleks mõelda sellele, et meie mängisime vara, Eesti hilja, ning meil on palju aega puhata. Vabandust, aga see on bulls**t (inglise keeles täielik jama – J.J)!» kommenteeris Ukraina peatreener Ainars Bagatskis teatavat eelist.