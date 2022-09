PM MILANOS ⟩ Kerr Kriisa: niisuguse kaliibriga satsi võitmiseks peab meil 40 minutit kõik õnnestuma

«Uhke on olla eestlane. Tänan väga publikut, kes elas kohati kaasa kodumeeskonna toetajatest valjemalt,» ütles Eesti suurima korvikütina 20 punkti visanud Kriisa pressikonverentsi alustuseks.

Mängust rääkides aga nentis ta, et taas said saatuslikuks pisiasjad siit ja sealt. «Niisuguse kaliibriga satsi võitmiseks peab meil kõik õnnestuma, kõik 40 minutit. Pallikaotused tuleb kontrolli all hoida, pallid sisse visata, emotsioon üles saada.