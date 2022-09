Eestlased alustasid kardispordi MMi tugevalt

«Reedene päev oli peaaegu et perfektne. Olen eriti õnnelik just kvalifikatsiooni üle, kus suutsin endast kõik rajale jätta ning võtta 23. koha 126 sõitja seas. Esimese eelsõidu suutsin vihmaga võita ning viimases olla kuivaga neljas. Teise eelsõidu pidin enda vea tõttu lõpetama 18. kohal, mis oli väga pettumuste rohke, kuid pead ei saa siin tasemel võisteldes norgu lasta ning tuli lihtsalt paremini edasi minna. Äärmiselt tore on nii kõrgete kohtade peale maailma tippvõistlusel konkureerida ning katsun laupäevale vastu minna samasuguse hea emotsiooniga nagu me seda täna tegime,» oli Leedmaa õnnestunud võistluspäeva üle ülimalt õnnelik.