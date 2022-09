Peatreener Toijala: täna on võib-olla vaikus, aga homme paistab jälle päike. Me ei anna alla!

Eesti alustas mängu 10:0 spurdiga ning omas initsiatiivi ka suure osa teisest poolajast. Paraku ei õnnestunud visalt võidelnud vastast murda. Ukraina pääses esimest korda juhtima 53 sekundit enne lõpuvilet ja see jäigi viimaseks korviks. Tasuks 74:73 võit.

«Kogenud võistkond. Neil on liidrid olemas. Selline võistkond, kes alati võitleb lõpuni. Nad on siin esindamas ka enda riiki. Nad tahavad rahvale pakkuda häid emotsioone. Teadsime, et nad ei anna kunagi alla,» selgitas Toijala, miks mäng käest libises.