Haaland lõi rekordilise värava, kuid City kaotas punkte

Suvel 60 miljoni euro eest Dortmundi Borussiast Manchester Citysse siirdunud Haaland on kuue mänguga löönud juba kümme väravat. Nii kiiresti on Premier League’is kahekohalise väravate arvuni jõudnud vaid Mick Quinn, kes vajas 1992. aastal samuti kuute mängu.

Inglismaa meistrivõistlustel on City kogunud 14 punkti, mis annab teise koha. Liider Londoni Arsenalil on punkte 15, kuid pühapäeval läheb Londoni klubi vastamisi Manchester Unitediga ning võib eduseisu suurendada. Aston Villa lõpetas kolm mängu kestnud kaotusteseeria ja on tabelis nelja punktiga 17. kohal.