OTSEBLOGI ⟩ Vips teenis tänu turvaautole punkte

Sõidu lõppfaasis üritas eestlane mööduda veel ka Amaury Cordeel, kuid Hollandi rajal on puhta kiirusega möödumine ülimalt raske ning see tal ei õnnestunud.

Hollandis teenis etapivõidu Felipe Drugovich, kelle edu kasvas kümnenda koha teeninud Théo Pourchaire’i ees juba 70 punktile. Et viimasel kahel etapil on laual veel 78 punkti, siis on tiitel tal sisuliselt kindlustatud. Vips parandas Hollandi GP-ga oma punktiseisu ning tõusis kümnendalt kohalt kaheksandaks.