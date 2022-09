Ogier tuleb järgmisena MM-sarjas starti etapil, mida pole kunagi varem suutnud võita

Ogier on sel hooajal osalenud kolmel MM-etapil. Ta on istunud Toyota rooli nii Monte Carlos, Portugalis kui ka Keenias. Seni pole prantslane suutnud veel võidurõõmu tunda ning parimal juhul leppis hooaja avaetapil Monte Carlos teise kohaga.

Just poodiumi teine aste on parim saavutus, mis Ogier suutnud enda karjääris ka Uus-Meremaal välja sõita. See juhtus 2010. aastal, mil prantslane oli enne viimast kiiruskatset liikumas võidu suunas, ent selle napsas tema eest praegune Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala. See ongi ainus kord, kui Ogier üldse Uus-Meremaal startinud MM-rallile.