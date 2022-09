OTSEBLOGI ⟩ Meeskond vs. individuaalne meisterlikkus. Eesti peab EMil Horvaatiaga ellujäämismängu

«Natuke on hinges, aga seda ühepunktilist kaotust ei saa enam tagasi võtta. See oli ju meie mäng, olime terve mängu ees. Oleks võinud ära võtta,» meenutas Drell veel pühapäeval matši Ukrainaga, ent vaatas siis juba tulevikku.

«Horvaatial on hästi suured egod koos. Kui mängime reaalselt satsina, samasuguse duhhi ja klapiga nagu eelmises mängus, siis arvan, et saame neid hammustada küll. Oleks me samasuguse energiaga ka Itaalia vastu mänginud, poleks ka seis päris selline jäänud. Nii on kõigil meie vastu raske.»