Eesti kardisportlased naasevad MMilt poodiumikohaga

«Finaalis aga kahjuks kardi ega mootori seade muudatused abiks ei tulnud, kuid siiski suutsime mõned kohad tõusta. Suur tänu tervele AIX Racing Team'ile meeletu töö eest, mis see nädalavahetus ära tehti.»

Klassi KZ2 finaali ehk maailma 36 parima sekka jõudis veel teinegi Eesti kardisportlane. Terve nädalavahetuse imelist hoogu näidanud ja teel finaali ühe eelsõidu võitnud Siim Leedmaa lõpetas finaali tubli 18. kohaga. Sarnaselt Kajakuga ei kinkinud Leedmaa konkurentidele eelsõitudes just palju, olles mõne üksiku erandiga finišis alati eespool oma stardikohast.

«Kokkuvõttes tegime väga hea MMi. Juba kvalifikatsioonist suutsime leida väga hea kiiruse ning suutsime hoida seda Super Heat´ini. Finaal ei olnud ka sugugi halb, kuid väike seade muudatus kardiga ei viinud meid sinna suunas kuhu soovisime. Kokkuvõttes 18. koht maailmas on meie jaoks peaaegu, et maksimum mida MMilt võtta oli. Suured tänud kogu AIX Racing Team´ile, kes on alati minusse uskunud ja palju panustanud. Samuti Galiffa mootorituuneritele, kes suutsid mulle võistluseks pakkuda reaalse raketi!»