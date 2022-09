Aava usub JWRC-tiitlit jahtivasse Virvesesse

Viimase etapi eel juhib JWRC-sarja soomlane Sami Pajari, kel on koos 85 punkti. Täpselt sama palju on kaukas ka britil Jon Armstrongil, Virves jääb kahest kangest maha silmaga.

Arvestades aga, et hooaja viimasel etapil Kreekas lähevad jagamisele topeltpunktid, on kõik täiesti lahtine ning tiitlišanssi evib ka hetkel neljandal kohal olev Lauri Joona (79 punkti).

Praegu elab Aava tulihingeliselt kaasa 22-aastase Virvese tegemistele, kuid sõnab WRC kodulehele antud usutluses kindlameelselt, et saarlasest roolikeeraja on piisavalt küps ega vaja hooaja viimase etapi eel tema abi.

«Mina ja väike grupp sõpru oleme pikemat aega Robertil silma peal hoidnud ja üritanud teda igakülgselt ka toetada. See, mida ta Eesti rallispordi jaoks teeb, on äärmiselt oluline, kuid ma ei taha talle mingit survet peale panna.

Ta on veel noor kutt ja võib karjääris väga palju triumfeerida, kuid kui võtta arvesse Eesti riigi suurust ja võimalust mootorisporti investeerida, siis on tema jaoks äärmiselt oluline saada siit praegu see finantsiline tugi, et oma karjääri jätkata. See on isegi kriitiline,» viitas Aava JWRC võitjale osaks langevale võimalusele kihutada järgmisel aastal M-Spordi Rally2 autoga.