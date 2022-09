PM MILANOS ⟩ Kerr Kriisa: lõpus jälle pakuti, aga korvpallijumal jälle ei olnud meiega

«Kurb. Mitte päris samasugune mäng, aga paar päeva tagasi oli sama asi - detailid, pisiasjad, üks punkt sealt, teine punkt sealt... Väärisime võitu. Nõme on kaotada, kui oled jälle terve mängu mängus sees. Jääd kuue punktiga taha, tuled järele. Maik paneb jumala hästi, Vene pani väga hästi, hoidis meid mängus, tõi tagasi. Kurb on. Nii kahju...» alustas Kriisa.

Ehkki vastu astus rida NBA ja Euroliiga ässasid, uskusid eestlased Kriisa sõnul, et suudavad Horvaatiat võita. «Aukartust, midagi polnud, mehed olid ilusti valmis. Riietusruumis sai räägitud, eile pärast õhtusööki sai räägitud, et nad ei ole midagi erilist ja tegelikult ei olnudki. See näribki. Tuleb jälle öelda, et hea kogemus.»