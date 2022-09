Doncic on nördinud: meil on ööpäeva jooksul kaks mängu, see peab muutuma

«Me mängime viie päeva jooksul neli mängu. Eile oli meil ööpäeva jooksul põhimõtteliselt kaks mängu. See peab muutuma. Kõik saavad praegu vähem puhata. See on vigastuste ohu tõttu probleem, neid võib rohkem juhtuda. Klubid ei oleks väga rahul,» ütles Doncic pärast esmaspäevast treeningut, kes oli varem nördimust avaldanud Fournier’iga nõus, et rohkem puhkust on alati parem.