RALLIRAADIO JA BLOGI ⟩ Kreeka ralli: vanameister Loeb tuli, nägi ja noppis tolmus katsevõidu. Tänak üldarvestuses teine

Enne rallit:

MM-tiitli suunas liigub endiselt Kalle Rovanperä. 203 punkti kogunud soomlase lähim jälitaja on just Tänak, aga eestlasel on kirjas «vaid» 131 silma. Kolmekohalise arvu punkte on hankinud ka Elfyn Evans (116) ja Thierry Neuville (106).

Hyundai pressiteenistusele lausus Tänak, et Akropolise ralli on suurepärane võistlus. «Siinsed teed on palju sujuvamad, kui esmapilgul tunduvad ning väga nauditavad sõita. Eelmisel aastal polnud ilm päris selline, kui ootasime – oli kergelt vihmane ja niiske – seega saab olema huvitav näha, millised tingimused ootavad meid ees tänavu,» sõnas mullu Kalle Rovanperä järel teiseks tulnud saarlane.

«Pärast Belgias saadud võitu on tunne igatahes positiivne ning arvestades, et meil õnnestus ka eelmisel aastal Kreekas poodiumile tõusta, õnnestub meil loodetavasti [Kreekas] sama teha. Belgia asfaldilt kruusale üleminek saab olema muidugi suur muutus, kuid võidud Itaalias ja Soomes näitasid, et suudame ka sellel pinnasel väga tugevad olla.»

JWRC jaoks on Kreeka hooaja viimane etapp, kus on mängus topeltpunktid. 85 punkti on Sami Pajaril ja Jon Armstrongil, Virvesel 84 ja Lauri Joonal 79.