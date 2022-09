Venemaa tahab korraldada oma «olümpiamängud»

«President Vladimir Putin on väljendanud muret, et vajame rohkem rahvuslikke võistlusi, kus osalevad ka meie sõbralikud riigid. Võistlusi on vaja, sest tippsportlased ei saa lihtsalt trenni teha. See oleks võimatu,» vahendas Tšernõšenkot uudisteagentuur Interfax.