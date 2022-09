Luka Doncic läheb oma ema vastu kohtusse

2018. aastal andis Doncic nõusoleku registreerida kaubamärk LUKA DONCIC 7, ametlikult registreeriti see 2020. aastal. Nüüd on Doncic jõudnud arusaamale, et ta tahaks oma kaubamärgi üle täielikku kontrolli, ent ema pole sellega nõus.