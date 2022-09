Tänaku kommentaar läks bossile hinge: sellised asjd peaksid jääma siseringi

Pärast kahte järjest võidetud etappi küsis DirtFish Tänakult, kas Moncet’st peaks saama Hyundai rallitiimi pealik. Tänak vastas, et prantslane on küll tegija mootoritevaldkonnas, ent rallitiimi ta juhtima ei peaks.

Enne Acropolise rallit toodi teema taas päevavalgele. Moncet tunnistas DirtFishile, et sellist kommentaari oli tal raske meediast lugeda. «Vähemalt olen ma mingis valdkonnas geenius! See ei olnud midagi, mida just tahaks lugeda. Tegelikult peaksid sellised asjad jääma siseringi,» ütles Moncet.

Belgia rallil läks vähe teravamaks ka Tänaku ja tiimikaaslase Thierry Neuville’i vahel. Nimelt süüdistas Neuville eestlast valetamises. Hiljem selgus, et tegu oli arusaamatusega ning mehed leppisid omavahel ära.

«Thierry tegi esimese kommentaari ilma igasuguse tagamõtteta. Kiiruskatse lõpus antavate intervjuudega tuleb alati olla ettevaatlik. Nad mõlemad on suurte egodega tipptasemel professionaalid. Kuid nad vestlesid omavahel ja see teema on nüüd lõpetatud,» ütles Moncet.

Viimasel ajal on meedias ilmunud uudised, nagu oleks Moncet oma praeguselt ametikohalt taganenud. Spekulatsioonide kohaselt saab Hyundai rallitiimi juhiks endine Mclareni võistlusdirektor Eric Boullier. Moncet aga kinnitas, et tema pole tagasi astunud.