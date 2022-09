PM MILANOS ⟩ Kerr Kriisa Giannis Antetokounmpost: soojendusel tekkis koolipoisi tunne

«Arvan, et on hea, et saime viimaseks vastaseks satsi, kes siin ilmselt medali võidab. Esimest korda tekkis soojendusel natuke koolipoisi tunne,» viitas Kriisa asjaolule, et teisel platsipoolel tegi sooja eelmisel aastal NBA meistriks kroonitud, tolles suurliigas kahel korral väärtuslikemaks mängijaks valitud Giannis Antetokounmpo.