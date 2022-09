Ühendkuningriigis pannakse sport leina tõttu pausile. Kas ka Premier League?

Kuninganna üks meelisalasid oli hobuste võiduajamine ning nemad olid ühed esimestest, kes teatasid, et vähemasti selleks nädalaks planeeritud võistlused lükatakse edasi.

Inglismaa jalgpalli esiliiga on seni teatanud reedeste matšide ära jäämisest, kuid ärevalt oodatakse, millise teatega tuleb välja Premier League.

Maailma üks tugevamaid jalgpalliliigasid on küll kuninganna Elizabeth II surma järel avaldanud kuninglikule perekonnale kaastunnet, kuid teateid kohtumiste ära jätmisest pole veel tehtud. Samas on klubid päris kindlalt, et vähemasti nädalavahetuseks planeeritud mängud lükkuvad edasi.