Elu sõitu tegev Loubet: on imeline oma iidoliga võidu eest võidelda

25-aastane Loubet võitis reedel kaks kiiruskatset, kuid kaotas päeva lõpuks Loebile 1,7 sekundiga. «Eelistaksin ees olla... ma teen lihtsalt nalja. Tegelikult on imeline, et võitleme võidu eest. Olen talle praktiliselt sünnist saati kaasa elanud,» sõnas Loubet, kes peab Loebi oma suureks eeskujuks.

«Tundsin end juba Portugalis ja Sardiinias hästi. Arenemiseks on vaja sõidukilomeetreid. See on minu esimene aasta korralikus WRC-autos. Saan juba asjadest rohkem aru ja olen piirile lähemal,» ütles Loubet, kelle eesmärk on samamoodi jätkata ka laupäeval.