Neuville ei aita Tänakut, aga eestlane ei lootnudki seda

Kreeka MM-rallil on pärast 11. kiiruskatset Hyundai meeskonnal suurepärane seis. Esikohta hoiab Thierry Neuville, kes edestab kolmandal positsioonil olevat Ott Tänakut 38,6 sekundiga. Arvestades sõitjate MM-tiitlit võiks ilmselt olukord vastupidi olla, kuna Kalle Rovanperä lähim jälitaja on just eestlane.