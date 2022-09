Hyundai käskis Neuville'il ja Tänakul omavahelise võitlemise lõpetada

Nähes, et kaks meest ongi valmis esikoha välja jagamiseks piire kompama, otsustas Hyundai eesotsas tiimipealiku kohusetäitja Julien Moncet'ga 15. katseks jala maha panna ja keelas meestel omavahelise võidukihutamise. Seda ennekõike põhjusel, et Lõuna-Korea autotootjal on võimalik Kreekas teenida ajalooline kolmikvõit.

Hyundai tiimipealiku kohusetäitja Julien Moncet selgitas viimase katse eel, miks nad on käitunud nõnda, nagu on. «See peaks olema mu elu parim päev, kuid seda see [vähemalt hetkel] pole. Oleme väga närvilised, et kolmikvõitu kindlustada. See oleks meie jaoks ajalooline saavutus. See on meie peaeesmärk täna. Aga mõistagi, väga palju räägitakse ka sellest, mida kohe minult küsite,» sõnas ta.