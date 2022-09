Ott Tänak Hyundai korraldusest: meistrivõistluste mõttes ei olnud see õige otsus

Ralli järel uuriti Tänakult, kuidas tema suurelt ülemuselt saadud käsklusesse suhtub. «[Tiimikäskude osas] sõltub asi sellest, mis on su eesmärk. Kui tahad MM-tiitli pärast võidelda, siis on see vale, aga kui tahad head PRi teha, siis õige. Sõltub, mis vaatenurgast asjale otsa vaatame. Mina tahtnuks mõistagi tiitli pärast võidelda. Kahju, et meil ei õnnestunud see ausas võitluses. Terve reede tassisime asjatult hübriidi endaga kaasas, eile olid teised probleemid. Meil polnud võimalust,» vastas Tänak.