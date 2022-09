Moncet tegi Tänaku kriitilise kommentaari peale nägusid

Tiimipealiku kohusetäitja Julien Moncet seevastu säras pärast rallit nagu päike, kuna just tema juhtimise all saavutas Hyundai ajaloolise kolmikvõidu. «Oleme kirjutanud tänavuse hooajaga ajalooraamatutesse uued peatükid ja loodetavasti jätkame nende kirjutamist ka edaspidi. See on maagiline ja ajalooline hetk,» vahendab Iltalehti prantslase öeldut.