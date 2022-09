Soome ajakirjanik: Hyundai ei pruugi Tänakut enam endale tahta ja maksis Kreekas talle lihtsalt kätte

Põrinažurnalist kirjutab Iltalehti veergudel, et Hyundai võis 2019. aasta autoralli maailmameistrile lihtsalt pideva kritiseerimise eest kätte maksta.

«Tänak on Kalle Rovanperä suurim oht MM-tiitlile. Soomlase viimased rallid on aga kahvatud olnud ning kuna Hyundai ja Tänak on olnud suurepärases vormis, on tiitlivõitlus taas lahtine,» alustas Taipale.

«Trumbid on jätkuvalt Rovanperä käes, kuid eksimisruumi tal enam pole. Tänakul pole midagi kaotada, mistõttu on kiire eestlane hooaja lõpuni väga ohtlik. Ent kui ta saanuks [Kreekast] veel seitse punkti juurde, oleks ta veel ohtlikum. Need punktid teeninuks ta, kui Thierry Neuville oleks ta tiimi käsul endast mööda lasknud.

Nõnda aga asjad ei läinud. Meeskond tegi selle [tiimikäsuga] pühapäeva hommikul üpriski selgeks. Tänak ei suhtunud sellisesse otsusesse mõistagi kergelt. Ütles ta ju keset päeva kibestunult: «Me ei saa teineteise vastu võistelda. Minu vaatevinklist polnud see mõistagi parim variant, kuid mis ma teha saan.».

Tegelikult rääkis ka tema [14.] katse lõpus antud intervjuu suuresti enda eest. «Keegi ei rääkinud minuga hommikul. Selline juhtimine meil meeskonnas ongi.»