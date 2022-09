Tänak aitab värsket maailmameistrit Virvest nõu ja rahaga

«Kui mul on küsimusi, kuidas midagi katsetel teha, siis ta on esimene inimene, kellele kirjutan,» andis Virves mõista, et Tänak on talle abiks nii nõu kui ka rahaga.

«Tean väga hästi, kui raske on see tema jaoks olnud. Käia erinevate uste taga kraapimas ning küsida ühte dollarit siit ja ühte dollarit sealt. See [MM-tiitel] on seega tulnud äärmiselt raskelt, kuid selles mõttes on asi aus, et nüüd kaasneb sellega ka väärt auhind,» viitas Tänak tõsiasjale, et järgmisel aastal avaneb Virvesel võimalus neljal etapil M-Spordi ridades juba WRC2-klassis kihutada.