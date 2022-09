OTSEBLOGI ⟩ Epp Mäe püüab MMil kohta finaalis

Avapoolajal haaras Mäe 1:0 eduseisu ning teise poolaja keskpaigaks kasvas see juba 5:1 peale. Viimasel minutil tegi küll ukrainlanna meeleheitliku ürituse matš viigistada, ent kahest silmast enamat ta ei suutnud. Nõnda võttiski Mäe poolfinaalkoha 5:3 võiduga.

Mäe teenis turniirile kolmanda asetuse ning oli seetõttu avaringist prii. See andis talle küll puhkust, ent arvestada tuli ka faktiga, et vastasel on juba väike tunnetus saavutatud. Talle seisis vastu 24-aastase Mongoolia maadleja Ganbat Ariunjargal.