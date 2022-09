VIDEO ⟩ Nüüd on Sloveenia väga mures: Luka Doncic jättis vigastuse tõttu treeningu vahele

Kui esmaspäeval tuli teade, et EMi mängud on mängitud Sloveenia korvpalluril Zoran Dragicil, oli see sealsele koondisele tõsine, kuid mitte liiga valus hoop. Eileõhtusel treeningul nähti aga hoopis murelikuks tegevat vaatepilti - nii meeskonna kui ka maailma superstaar Luka Doncic istus väljaku kõrval.