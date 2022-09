Loeb ei tahtnud WRCsse naasta, aga Ford andis talle lisamotivatsiooni

Üheksakordne autoralli maailmameister Sébastien Loeb on tänavu tõestanud, et M-Spordi Ford Puma Rally1-autol on potentsiaali. 48-aastane prantslane tunnistas, et tal polnud pärast 2020. aastal Hyundaist lahkumist plaanis WRCsse naasta, kuid Ford Puma andis talle lisamotivatsiooni.