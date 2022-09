Hyundai WRC-tiim vaeb sõitjate osas kõiki võimalusi

Eelmisel kuul Belgias toimunud ralli järel ütles Moncet, et tema sõitjatega lepinguid ei sõlmi, kuid eeldab et Tänak jätkab meeskonnas. Kuigi prantslane mõistis Tänaku pettumust seoses meeskonna otsusega Kreekas, vastas ta küsimusele, kas ta eeldab, et sõitja jääb järgmisel aastal: «Meil on temaga kontakt ja me arutame temaga tuleviku üle nagu teeme kõigi meie sõitjatega. See on normaalne,» kirjutas Autosport.