Meedia: Hyundai boss lõi Latvalale noa selga

Aasta alguses marssis Toyota tänu Kalle Rovanperä edule ühelt võidult teisele ning tundus, et igasugune põnevus on tiitliheitlusest kadumas. Suvel keeras aga Ott Tänak tänu võitudele Sardiinias, Soomes ja Belgias olukorra ringi ning Hyundai näidanud hambaid.

«Polnud põhjust, miks me ei suutnud vahet vähendada. Küsimus oli vaid, millal see juhtub. Aga ma ei oodanud ka, et me nii kiiresti mängu tagasi jõuame, sest olime üsna kaugel ja testipäevad on piiratud,» tunnistas Hyundai ajutine tiimijuht Julien Moncet Iltalehtile.

Julien Moncet. Foto: Sander Ilvest

Ta jätkas: «Toyotal oli halb nädalavahetus, kuid neil on olnud ka mitu head nädalavahetust. Järgmistel võistlustel ei tohi meil halba nädalat olla, sest muidu on meie mäng mängitud. Lahing on endiselt käimas, kuid me peame olema valvel.»

Hyundai on võitnud kolm järjestikust MM-etappi. Moncet rõhutas, et meeskonda ei tohi uinutada, vaid peab rallide vahel kõvasti tööd tegema. Samal ajal viskas Moncet väikese okka Jari-Matti Latvala juhitud Toyota suunas.

«Oleme auto töökindlust parandanud ehk rohkemgi kui mõnda teist valdkonda. Toyota on olnud töökindel, aga nüüd nägime, kui lihtne on tipust alla kukkuda. Loodan, et see meie jaoks nii ei lähe. Minu kõige olulisem ülesanne on tagada, et seda ei juhtuks,» lajatas Moncet. Iltalehti nimetas seda väljaütlemist noalöögiks Latvala selga.