JÄRELVAADATAV ⟩ Selgusid Postimees Sport kardispordi karikavõistluste meistrid

Maailmaklassi duo Leedmaa-Kajaku duell saab aga juba ette ennustades olema põnevust täis. Käina kardirajal vihmasajus peetud võidusõidus ei andnud Eesti kaks parimat teineteisele rajal ära sentimeetritki, kohtadest rääkimata. Noorte meeste omavaheline kemplus lõppes toona Leedmaa jaoks eelsõidu väljasõidu ning mõrude kommentaaridega agressiivseid sõiduvõtteid kasutanud Kajaku aadressil. Kohtunikelt kokkupõrke eest ajakaristuse teeninud Kajak oli sunnitud finaali startima tagantpoolt, mis ei lubanud tal aga omakorda väärata Leedmaa ülivõimast teed võidule. Arvestades Leedmaa ja Kajaku olematut puntkivahet, tuleb ilma suurema matemaatikata hooaja üldvõitjaks see, kes lõpetab Audru võistluse eespool. On aga praktiliselt võimatu ennustada, kes see olema saab.

Kas Viigisalu ja Tšikin suudavad hoida esikohta?

Kiires otseveoliste klassis OK juhib punktiseisu Richard Viigisalu (KH Racing). Suur edu on aga paljuski tingitud sellest, et Robin Särg (Gear Racing) ja Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team) on mõlemad saanud tänavusel hooajal sõita ühe etapi vähem. See omakorda tähendab seda, et pärast viimast etappi ei kuulu nende senisest punktisaagist mahaarvamisele midagi.