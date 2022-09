OTSEÜLEKANNE ⟩ Postimees Sport kardispordi karikavõistluste seis on viimase etapi eel pingeline

Kiires otseveoliste klassis OK juhib punktiseisu Richard Viigisalu (KH Racing). Suur edu on aga paljuski tingitud sellest, et Robin Särg (Gear Racing) ja Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team) on mõlemad saanud tänavusel hooajal sõita ühe etapi vähem. See omakorda tähendab seda, et pärast viimast etappi ei kuulu nende senisest punktisaagist mahaarvamisele midagi.