Paradoks: Neuville lasi väidetavalt Tänakul meelega võita Kreeka ralli viimase kiiruskatse

Enim kõneainet pakkus, et individuaalsele MM-tiitlile Ott Tänakust oluliselt madalamaid võimalusi omav Thierry Neuville ei lasknud tiimikaaslast endast mööda. Esimese ja teise koha vahe on seitse silma. Kolm etappi enne hooaja lõppu kaotab meie mees liidrile Kalle Rovanperäle 53, belglane aga juba 76 punktiga.

Hyundai tiimipealiku kohusetäitja Julien Moncet ütles ralli järel, et käskinud sõitjatel kohti vahetada, sest mõlemal olla teoreetiline võimalus MM-tiitliks. Küll aga läks see vastuollu Neuville võistlusjärgse kommentaariga.

«Punktikatsel jätsime Otile tee vabaks, et ta saaks kätte viis silma. Temal on oluliselt suurem võimalus tiitli eest heidelda kui mul. Kuigi see tõenäosus on väike,» märkis belglane intervjuus Belgia rahvusringhäälingule.