Soome meedia on Tänaku asemele Hyundai meeskonda istutamas uut rallimeest

28-aastane Suninen pole WRC-sarjas veel õiget läbimurret teinud. Siiski on ta viimastel aastatel aidanud arendada Hyundai Rally2 autot, millega üha paremaid tulemusi tehakse. Ebaõnne tõttu on jäädud paaril korral võiduta, ent üldpilt on olnud hea.

Suninen ise ei avaldanud järgmise hooaja kohta ühtegi seisukohta. Ta rääkis ainult, et on tänavu palju vaeva näinud Hyundai Rally2 auto paremaks saamise nimel. Järgmise aasta lepingu osas pole tal meeskonnaga mingit juttu olnud.

«Nüüd on see võimalik, kuid otsuseid langetavad suuremad ülemused,» lausus Suninen.

Tegelikult on Suninen korra juba Hyundai eest ka WRC-sarjas kihutanud. Seda mullu Monza MM-rallil, kus ta hooaja viimasel etapil asendas just Tänakut, kes perekondlikel põhjustel võistlusest eemale jäi. See on ka tema viimane MM-ralli kõrgeimas masinaklassis.