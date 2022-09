Eesti kardineiu osaleb nädalavahetusel Itaalias MMil

Maailmameistrivõistlustel on tänavu esindatud 49 rahvuse enam kui 200 võistlejat. Tuntuimatest nimedest on lähemast ajaloost otseveolistel ehk käikudeta kartidel maailmameistriks tulnud hetkel F1 sarjas võistlevad Lando Norris ja Nyck de Vries. Äärmiselt tihedas konkurentsis asub end ainsa eestlasena maailma absoluutse paremiku vastu proovile panema Carmen Kraav, kes osaleb MM-l teist korda.

«Trennipäevad on möödunud töiselt, sest raja pidamine on väga hea, võistlejaid on palju ja konkurents väga tihe. Treeningutel on ilm soe ja kuiv olnud, aga nädalavahetusel lubab ka vihma mitmel päeval, mis muudab kindlasti olukorda,» ütles Ward Racing ridades võistlev Kraav pärast vabatrenne.