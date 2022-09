Ukse taha jäetud venelased on marus: kaabakad!

Lisaks võttis IBU kongress vastu ettepaneku peatada Venemaa ja Valgevene alaliitude tegevus, kuniks nad tõestavad, et on täielikult pühendunud IBU eesmärkide ja põhimõtete toetamisele. Vastavat ettepanekut toetas 40 saadikut.

«Lihtsalt kaabakad, mis muud ma oskan öelda! Kirjutage see üles. Tundub, et nad lihtsalt kardavad meie sportlasi kui rivaale, sest oleme tugevaim jõud. Tahaksin, et nad näeksid ja tunneksid oma konkurente. Kuid ilmselt nad kardavad meid,» põrutas 11-kordne tiitlivõistluste medalist.