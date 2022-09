Venemaa olümpiavõitja: miks peaksime tulevikus MK-sarja naasma, võistelgem kodumaal!

«Keegi isegi ei kahelnud, et IBU teeb niisuguse otsuse. Vähemalt minul polnud kahtlusi,» alustas Vassiljev agentuuriga TASS peetud jutuajamist. «Terve Euroopa ja läänemaailm on keskendunud sellele, et hoida Venemaa kõigis eluvaldkondades toimuvast, sealhulgas rahvusvahelisest spordielust eemal. Laskesuusatamine on piisavalt populaarne spordiala ning võimalikult kõvemini ja valusamalt löömiseks võeti niisugune otsus vastu.