OTSEÜLEKANNE ⟩ Lillemets on hea kõrgushüppe järel liikumas isikliku rekordi suunas

Teine ala – kaugushüpe

Lillemets pani nii enda kui ka poolehoidjate närvid korralikult proovile, sest astus kahel esimesel katsel üle. Kolmanda katsega näitas mees, et tal on võistlejanärvi ja tabloole kuvati 7.24! Rekordiseeriaga (7.11) võrreldes tähendas see 31 lisasilma.