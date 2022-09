OTSEÜLEKANNE ⟩ Rekordigraafikus liikuv Lillemets andis Talence'is tõkkejooksuga punkte ära

Neljas ala – kõrgushüpe

Nelja ala järel on Lillemetsal koos 3327 punkti ning oma rekordigraafikut (8156) edestab ta 57 silmaga. Võistlust juhib Victor (3539), kellele järgnevad Eitel (3420), Gaio (3410), Bastien (3372), Gletty (3341), Lillemets (3327) ja Rooth (3249).

Kolmas ala – kuulitõuge

Kolme ala järel on Lillemetsal koos 2477 punkti ning oma rekordigraafikut (8156) edestab ta 10 silmaga. Võistlust juhib Victor (2717), kellele järgnevad Finley Gaio (2670), Eitel (2653), Steven Bastien (2578), Gletty (2574), Markus Rooth (2482) ja Lillemets (2477).

Teine ala – kaugushüpe

Lillemets pani nii enda kui ka poolehoidjate närvid korralikult proovile, sest astus kahel esimesel katsel üle. Kolmanda katsega näitas mees, et tal on võistlejanärvi ja tabloole kuvati 7.24! Rekordiseeriaga (7.11) võrreldes tähendas see 31 lisasilma.