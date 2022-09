OTSEÜLEKANNE ⟩ Risto Lillemets sprintis Talence'i kümnevõistluse alustuseks end isikliku rekordi graafikusse

Ent Lillemetsa algus on tubli, sest eelmise aasta mais Götzises isikliku rekordi 8156 toonud võistlust alustas ta ajaga 10,98. Too tulemus andis 865 punkti, nüüdne aga 883, seega asus Lillemets rekordigraafikuga võrreldes 18 punktiga plussi. Tõsi, tema 100 m jooksu isiklik rekord on veel veidi parem – 10,83.