PSG tähtmängija meenutas hirmuäratavat kallaletungi: arvasin, et suren

«Ma ei unusta 2021. aasta 4. novembri õhtut iialgi. See kummitab mind päeval ja öösel. See oli must õhtu, mis pööras minu isikliku ja tööelu, minu elu nii naise kui ka jalgpallurina, täiesti pea peale,» alustas kolmekordne Meistrite liiga võitja ühismeediasse tehtud postituses.

Kuigi rünnakust on praeguseks möödas üle kümne kuu, kummitab see Hamraouid tänase päevani. «Olen saanud pärast seda korduvalt solvanguid nii väljakul kui ka sotsiaalmeedias. Mulle on tehtud isegi tapmisähvardusi. Olen üritanud aga selle kõige kiuste jääda oma kire ja armastuse juurde. Kogu see periood on kahtlemata olnud minu profisportlase karjääri raskeim,» kirjutas Hamraoui.