22-aastaselt kõik tiitlid võitnud Duplantis: jätkan kuni ületan Bubka tähise

Viimase kahe aasta jooksul on Duplantis kroonitud nii olümpiavõitjaks, maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks. Viimase kahe osas koguni nii välis- kui ka sisetingimustes. Samuti on ta võitnud viimasel kahel hooajal Teemantliiga ja ületanud viiel korral maailmarekordi.

«See kõik on alles algus. Ma ei ole kunagi unistanud võita neid tiitleid ühe korra. Vaadake Serhi Bubkat. Ta võitis välistingimustes kuus MM-tiitlit ja ma soovin selle rekordi ületada. Ma soovin pikka karjääri, ent päeval, mil võidan seitsmenda MM-tiitli, on raske end motiveerida. Sinna on õnneks pikk tee veel minna,» lausus Duplantis Rootsi väljaandele.

Lisaks võistlemisele tuleb Duplantisel üha enam tegeleda ka fännidega. Rootslasest on saanud kergejõustiku reklaamnägu ning talle on see kohati veider tunne. «Enamasti on fännidega seonduv positiivne, vähemalt Euroopas. Kohati läheb asi imelikuks. Vahel ei vaadata mind enam inimesena, vaid olen justkui midagi suuremat. Pean ennast väga tavaliseks inimeseks, kes on hetkel hea teivashüppaja,» lisas Duplantis.