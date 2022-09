Anett Kontaveit: kõige tähtsam on nautida kodus mängimist

«Siia tuleb väga palju tennisiste, kelle pärast tuleb muret tunda. Mitmed tüdrukud on USAs praegu väga hästi esinenud, just siis USA lahtistel, ning on väga heas vormis,» viitab Kontaveit näiteks aasta viimasel suure slämmi turniiril kaheksa parema sekka jõudnud Ajla Tomljanovićile (Austraalia, WTA 34.) ning napilt veerandfinaali ukse taha jäänud Shuai Zhangile (Hiina, WTA 29.).

Ühtekokku astub Tallinnas võistlustulle 26 maailma esisaja valgepallurit, kellest koguni 15 kuuluvad ka selle esimesse poolde. «Olen ise ka mõelnud, et siinne tüdrukute line-up on ikka väga kõva,» tõdeb Kontaveit. «Kalender ja see, et aasta lõpus nii palju turniire pole, on seda kõike kõvasti soosinud.»