M-Sport võttis kohutava hooaja teinud rallisõitja MM-etapi nimekirjast maha

Fourmaux tegi 2021. aastal M-Spordis eduka debüüthooaja. Tänavu pidanuks olema tema esimene täispikk aasta, ent paraku on prantslase jaoks ajad kehvasti. Ta on osalenud üheksal etapil, kuid teeninud vähem punkte, kui eelmise aastal WRC debüüdil, Horvaatia rallil saadud viienda koha eest.

«Pärast Adrien Fourmaux' 2022. aasta hooaja eesmärkide ümberhindamist võttis M-Sport ta Uus-Meremaa ralli stardinimekirjast maha. See otsus on tehtud koostöös tema ja meie partneritega. M-Sport on jätkuvalt Adrienile pühendunud. Seetõttu saame kinnitada, et Adrien istub Ford Puma rooli uuesti Hispaania rallil,» teatas M-Sport.