EMita jäetud Venemaal kõlavad mõtted liituda Aasia vutiliiduga. «Siis mataksime oma jalgpalli igaveseks!»

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) avaldas eile 2024. aasta EMi valikturniiri loosimise protseduuri ning et kuivõrd Venemaad loositavate võistkondade seas pole, on selge, et tal pole ka võimalik jõuda finaalturniirile. Meie idanaabri vutirahvas võttis sel teemal mõistagi kõvasti sõna.